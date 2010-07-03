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Общество

11:54

Курение оказалось опасным для психики

общество наука

Фото: depositphotos/NeydtStock

Курение почти в два раза повышает риск развития шизофрении и депрессии. К такому выводу пришли британские ученые из разных университетов страны, результаты их исследования опубликовал журнал Psychological Medicine.

Специалисты проанализировали ДНК почти 500 тысяч британцев и выяснили, что страдающие шизофренией и депрессией люди курили значительно чаще, чем другие исследуемые. Курящие также чаще становились шизофрениками и приобретали хроническую депрессию.

По мнению ученых, никотин нарушает работу серотонина и дофамина, которые являются двумя важнейшими сигнальными молекулами мозга. Нарушение их синтеза приводит к развитию психических расстройств.

"Отказ от табака должен улучшать не только физическое, но и душевное здоровье среди всех категорий людей", – заключили исследователи.

Накануне ученые установили, что вещество пиоглизатон, используемое в препаратах от диабета второго типа, помогает снижать тягу к никотину. Вещество устранило негативные последствия зависимости от никотина у подопытных грызунов. По мнению специалистов, их открытие позволит разработать медикаментозные стратегии борьбы с курением.

Ученые сообщили о риске развития депрессии и шизофрении при курении

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