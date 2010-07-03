Челябинский суд оштрафовал женщину за курение на балконе

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Суд города Снежинск Челябинской области оштрафовал на 3 тысячи рублей местную жительницу, которая вместе с мужем курила на лоджии своей квартиры. В суд на них подал недовольный этим фактом сосед, передает РИА Новости.
Пресс-служба городского суда сообщила, что курящие жители мешали соседу открывать окна и проветривать свое жилье. Квартиры истца и ответчика находятся друг над другом, лоджии и окна с одной стороны дома.
Мужчина много раз обращался к ответчику и просил его не курить на лоджии. Потом он обратился в суд с просьбой взыскать с курильщиков 10 тысяч рублей, так как его семья вынуждена не открывать окна из-за табачного дыма.
Суд удовлетворил исковые требования частично. Также суд учел, что закон не содержит нормы, запрещающей курение на балконе занимаемой квартиры, а за курение в общественных местах предусматривается административная ответственность.
В сообщении уточняется, что нет оснований для запрета курения на лоджии для ответчика, а запрет на курение в общественных местах установлен законодательством.
С октября вступили в силу изменения в правила противопожарного режима. Правила запрещают, в частности, использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, номеров гостиниц и жилых комнат общежитий. В МЧС уточнили, что постановление не запрещает курить на балконе, но нужно помнить об ответственности перед законом, осторожности и безопасности своей и окружающих.
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