7 октября может быть самым мокрым днем с начала осени в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Суббота, 7 октября, может стать самым мокрым днем с начала осени в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал "Погода с Татьяной Поздняковой (Метеоновости)".

Отмечается, что глубокий циклон с центром над Ленобластью станет причиной плохой погоды в Москве и Подмосковье 7 октября. В столице может выпасть до 14 миллиметров осадков.

Прохождение холодного фронта будет сопровождать сильный ветер, порывы которого могут достичь 17 м/с. Из-за ветра и высокой влажности воздуха температура не поднимется выше 5 градусов.

Ранее синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды во второй половине дня 6 октября. В Москве с 14:00 до 21:00 ожидается дождь и северо-западный ветер с порывами до 16–18 м/c.

Неблагоприятная погода может вызвать повреждения линий электропередачи и рекламных конструкций, повал деревьев, привести к заторам на дорогах, повреждению автотранспорта и увеличению случаев травмирования горожанами.

Жителей столичного региона предупредили о сильных порывах ветра 6 октября