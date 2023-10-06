Эксперт рассказал, кто получит компенсацию в 100 тыс рублей по банковской карте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Страховая выплата по банковским картам начала покрывать риски от мошеннических действий с 1 октября 2023 года. По ней клиент банка сможет получить компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Об этом агентству "Прайм" сообщил адвокат и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов.

"Новые требования ЦБ направлены на то, чтобы страховщики не затягивали срок выплаты возмещения. Кроме того, установлен минимум возмещения, на который может претендовать клиент", – отметил он.

По новым правилам страховщик должен выплатить сумму в течение 30 дней со дня получения заявления и документов от жертвы мошенничества. Если аферисты списали с карты до 100 тысяч рублей, то страховая полностью покроет ущерб. Однако в случае кражи большой суммы денег размер выплаты составит не менее 100 тысяч рублей.

При этом Данилов подчеркнул, что потеря или повреждение карты не включается в страховой случай. Кроме того, в страховку не входят события, при которых оператор по переводу средств обязан по закону вернуть клиенту сумму операции.

"Речь идет о случаях совершения операций без уведомления и получения согласия клиента", – добавил эксперт.

Также он предупредил, что заключение таких договоров основано на добровольном желании клиента и не может быть навязано.

Ранее Банк России установил минимальные требования к страхованию банковских карт. Как отметили в Центробанке, страховыми должны признаваться случаи потери и повреждения карты, а также кража средств мошенниками.

Минимальный размер выплаты по страховке банковских карт установят в России