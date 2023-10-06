Москвичам рассказали о погоде 6 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В пятницу, 6 октября, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода и дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 9 до 11 градусов, в области – от 8 до 13 градусов.

Скорость западного ветра составит 6–11 метров в секунду, ожидаются порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 738 миллиметров ртутного столба.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что в выходные дни в столице ожидаются штормовой ветер, плохая видимость, мокрый снег и аномально низкое атмосферное давление. Синоптик отмечает, что за трое суток может выпасть порядка 38 миллиметров осадков.

Утром 7 и 8 октября на дорогах Москвы и Подмосковья также ожидается гололедица. Температура может понизиться до минус 2 градусов, а в столице – до нуля, уточнял научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Более половины месячной нормы осадков выпадет в Москве за три дня