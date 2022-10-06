В Москве выявили 1 962 случая заболевания COVID-19 за сутки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

За последние сутки в Москве выявили 1 962 случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В столице за 24 часа госпитализировали 180 человек. За сутки выздоровели 3 367 граждан, а скончались 26 пациентов.

В общей сложности с начала пандемии в городе выявили 3 207 418 заболевших. Из них 3 008 682 человека выздоровели, а 46 190 – скончались.

В России же за последние сутки выявили 23 045 случаев заражения COVID-19. За последние 24 часа в стране были госпитализированы 2 292 человека. Выздороветь удалось 41 536 жителям РФ, скончались 108 пациентов. Всего с начала эпидемии в РФ было выявлено 21 141 674 случая заражения.



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