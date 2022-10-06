В РФ за сутки выявили 23 045 случаев заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России за сутки выявили 23 045 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За последние 24 часа в стране были госпитализированы 2 292 человека. Выздороветь удалось 41 536 жителям РФ, скончались 108 пациентов.

Всего с начала эпидемии в РФ было выявлено 21 141 674 случая заражения. От COVID-19 в стране с начала распространения заболевания умерли 387 887 человек.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что COVID-19 может перейти в самую опасную ОРВИ, тем самым встав на место сезонного гриппа. По его словам, переход инфекции в сезонную форму может случиться в конце весны – начале лета 2023 года.

В свою очередь, в ВОЗ подчеркнули, что ученые продолжают поиски источника происхождения инфекции. Организация отозвалась о докладе комиссии по COVID-19 ученых британского издания Lancet. В нем специалисты допустили возможность лабораторного происхождения вируса.



Более 300 млн лабораторных исследований на коронавирус сделано в России

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