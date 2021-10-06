Мобильная служба реабилитации оказала москвичам с инвалидностью около 2,7 тыс услуг

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения

Мобильная служба реабилитации с начала 2021 года оказала москвичам с инвалидностью около 2,7 тысячи услуг, из которых 900 – детям, сообщили Москве 24 в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения.

"В столице для граждан с инвалидностью работают 54 бригады службы мобильной реабилитации. Услуги по комплексной поддержке здоровья предоставляются во всех округах города", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что услуги по реабилитации на дому предоставляют Московский городской центр реабилитации, Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Швецовой, Центр реабилитации инвалидов "Царицыно", Научно-практический реабилитационный центр и Троицкий реабилитационно-образовательный центр "Солнышко".

Также бригады службы мобильной реабилитации работают на базе некоторых территориальных центров социального обслуживания (ТЦСО).

Как рассказал руководитель департамента Евгений Стружак, услуги мобильной бригады помогают людям, проходящим реабилитацию, не пропускать процедуры.

"Если человек обычно ездит в центр социального обслуживания или реабилитационное учреждение в сопровождении родственников, то услуги мобильной службы позволяют не подстраивать расписание восстановительных мероприятий под рабочий график членов семьи", – сообщил Стружак.

С пациентами на дому занимаются врачи-терапевты, логопеды, инструкторы доктора адаптивной физической культуры, психологи, массажисты, специалисты по социальной работе и другие специалисты реабилитационных центров.

Курсы реабилитации разрабатываются индивидуально для каждого конкретного человека, в среднем один курс длится 28 дней.

Чтобы получить бесплатный курс реабилитации на дому, нужно обратиться с заявлением и документами в территориальный центр социального обслуживания по месту жительства.

Сотрудники ТЦСО проконсультируют заявителя и отправят документы в профильный реабилитационный центр.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ запустил систему электронных сертификатов по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР). Отмечалось, что сертификат является новым платежным инструментом, который представляет собой реестровую запись.

Пользователи электронных сертификатов имеют право самостоятельно определять, на какой товар из категории, указанной в индивидуальной программе реабилитации и абилитации, направить средства.