Москвичей предупредили о порывистом ветре во вторник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Синоптики предупредили, что во вторник в столице температура поднимется до 20 градусов, а также ожидается порывистый ветер до 15 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ночью в Москве похолодает до 7 градусов. В Подмосковье днем температура поднимется до 21 градуса тепла. В ночь на среду синоптики прогнозируют по области от 5 до 10 градусов тепла и небольшой дождь.

Также уточняется, что в столичном регионе скорость южного ветра достигнет 5–10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление в регионе составит 755 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в столицу придут кратковременные дожди. Температура понизится на пару градусов.

Также синоптики предсказали аномальное тепло в европейской части России. Температура воздуха там будет превышать норму на 2–5 градусов.

Главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова уточнила, что повышение на 5 градусов будет в западных регионах, включая Московскую область и Санкт-Петербург. На востоке и северо-востоке отклонение составит 2–3 градуса.