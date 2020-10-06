Москвичей предупредили о порывистом ветре во вторник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Синоптики предупредили, что во вторник в столице температура поднимется до 20 градусов, а также ожидается порывистый ветер до 15 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Ночью в Москве похолодает до 7 градусов. В Подмосковье днем температура поднимется до 21 градуса тепла. В ночь на среду синоптики прогнозируют по области от 5 до 10 градусов тепла и небольшой дождь.
Также уточняется, что в столичном регионе скорость южного ветра достигнет 5–10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление в регионе составит 755 миллиметров ртутного столба.
Ранее сообщалось, что на этой неделе в столицу придут кратковременные дожди. Температура понизится на пару градусов.
Также синоптики предсказали аномальное тепло в европейской части России. Температура воздуха там будет превышать норму на 2–5 градусов.
Главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова уточнила, что повышение на 5 градусов будет в западных регионах, включая Московскую область и Санкт-Петербург. На востоке и северо-востоке отклонение составит 2–3 градуса.
"Атмосфера": теплая погода продлится в Москве до конца недели
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