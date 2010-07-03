Семья Анастасии Заворотнюк просит не спекулировать вокруг здоровья актрисы

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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы. Они призвали доверять только официальной информации, заявил ее директор Стас Христов.
"Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ. Мы просим уважать решение актрисы и ее семьи", – передает его слова ТАСС.
Он отметил, что Анастасия и ее семья не готовы озвучить официальные комментарии по поводу ее здоровья.
Ранее в СМИ появилась информация об ухудшении состояния здоровья Заворотнюк.
Актриса в августе перестала участвовать в спектаклях в театре. Были подозрения о том, что она борется с онкологическим заболеванием.
Больница, где лежит Заворотнюк, начала проверку из-за утечки снимков с актрисой
В конце сентября дочь Анастасии Заворотнюк Анна призвала журналистов оставить ее семью в покое. Также она опровергла сообщения, что редакторы программы Андрея Малахова "Прямой эфир" предложили дочери актрисы 15 миллионов рублей за участие в съемках.
У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга последней стадии. Она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Ее госпитализировали сразу после того, как она вернулась из Европы, и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По сообщениям, ее состояние поддерживалось медикаментозно.
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