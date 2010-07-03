Дочь Заворотнюк призвала журналистов оставить ее семью в покое

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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна призвала журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать вымышленными сенсациями "ради хайпа". Она опубликовала такой призыв в своем аккаунте в Instagram.

Анна опровергла сообщения о том, что телевизионные редакторы предложили ей вознаграждение за участие в программе.

"Ответственно заявляю, что "новость" о том, что мне предлагалась многомиллионная сумма за выступление в программе Андрея Малахова, – абсолютный фейк. Ни сам Малахов (которого наша семья знает лично), ни редакторы программы ко мне с таким предложением не обращались. Еще раз прошу журналистов относиться к фактам ответственно и не спекулировать вымышленными сенсациями. Невыносимо, когда ради шума, ради хайпа используют любую ложь и раздувают грязную сенсацию. Журналисты, оставьте меня и мою семью в покое и спасибо тем людям, кто искренне желает добра", – сказано в сообщении.

Накануне появились публикации, где говорилось, что редакторы программы Андрея Малахова "Прямой эфир" предложили дочери актрисы 15 миллионов рублей за съемки.

21 сентября Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию.

У 48-летней актрисы диагностировали рак мозга последней стадии. Она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

Заворотнюк госпитализировали сразу после того, как она вернулась из Европы. Артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, ее состояние поддерживалось медикаментозно.

PR-директор актрисы Марина Потапова говорила, что в процессе лечения состояние актрисы улучшилось, и врачи утверждают, что Заворотнюк может выкарабкаться.

