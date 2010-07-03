Дочь Заворотнюк призвала журналистов оставить ее семью в покое

Поделиться в социальных сетях:
Фото: соцсети
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна призвала журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать вымышленными сенсациями "ради хайпа". Она опубликовала такой призыв в своем аккаунте в Instagram.
Анна опровергла сообщения о том, что телевизионные редакторы предложили ей вознаграждение за участие в программе.
"Ответственно заявляю, что "новость" о том, что мне предлагалась многомиллионная сумма за выступление в программе Андрея Малахова, – абсолютный фейк. Ни сам Малахов (которого наша семья знает лично), ни редакторы программы ко мне с таким предложением не обращались. Еще раз прошу журналистов относиться к фактам ответственно и не спекулировать вымышленными сенсациями. Невыносимо, когда ради шума, ради хайпа используют любую ложь и раздувают грязную сенсацию. Журналисты, оставьте меня и мою семью в покое и спасибо тем людям, кто искренне желает добра", – сказано в сообщении.
Накануне появились публикации, где говорилось, что редакторы программы Андрея Малахова "Прямой эфир" предложили дочери актрисы 15 миллионов рублей за съемки.
21 сентября Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию.
У 48-летней актрисы диагностировали рак мозга последней стадии. Она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.
Заворотнюк госпитализировали сразу после того, как она вернулась из Европы. Артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, ее состояние поддерживалось медикаментозно.
PR-директор актрисы Марина Потапова говорила, что в процессе лечения состояние актрисы улучшилось, и врачи утверждают, что Заворотнюк может выкарабкаться.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: