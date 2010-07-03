"Потепление в октябрьском варианте" ждет Москву на следующей неделе

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Потепление ждет столицу во второй половине следующей недели, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В четверг температура окажется около нормы и выше на один градус – порядка 10 градусов в столице и 8–13 по области. В пятницу ночью – 5–6 градусов и днем – от 9 до 14.
"При любой отвратительной погоде всегда надо помнить метеорологическое правило: после сильного похолодания обязательно наступает потепление", – цитирует Вильфанда ТАСС.
"Вот оно и наступает во второй половине недели, я бы сказал, что это потепление в октябрьском варианте", – добавил он.
В это время местами пройдут небольшие осадки, сильных не ожидается. Преимущественно будет облачно с прояснениями. Давление будет стабильным, перепадов не прогнозируется.
Хотя конец недели порадует потепление, в ближайшие два дня столбики термометров опустятся на 4 градуса ниже нормы. "Такое впечатление, что мы сейчас находимся в начале ноября", – объяснил синоптик.
В ночь на понедельник похолодает приблизительно до нуля. нулевой отметки. Пройдут дождь и мокрый снег.
В Москве прогнозируют резкое похолодание
По мнению Вильфанда, несмотря на холода автомобилистам пока рано менять резину на зимнюю.
"Резину на колесах не нужно ассоциировать с дамской обувью: когда погода улучшилась, надо туфельки надеть, ухудшилась – сапожки. Все-таки шины один раз меняют. Когда я говорил о том, что резину надо менять, когда температура ниже пяти градусов, то говорил о дневной температуре", – уточнил он.
Синоптик отметил, что водители в основном ездят днем. А ночные температуры сейчас в районе нуля, уточнил он.
"Конечно, если кто-то ведет ночной образ жизни, – таксисты и так далее – конечно, это очень важно для них. Но все равно такие температуры [ниже пяти] будут сегодня, завтра и в ночь на среду, а дальше уже потепление. Если сейчас надеть зимнюю резину, то это будет некомфортно, будет тяжело ехать", – полагает научный руководитель Гидрометцентра.
Резину нужно менять, когда среднесуточная температура опускается ниже нуля. Это обычно происходит, когда максимальная дневная температура опускается примерно до пяти градусов и держится на такой отметке не менее 5–7 дней, рассказал Вильфанд.
"Почему это важно, потому что когда такая температура держится не меньше пяти дней, эластичность резины ухудшается и сцепление с дорожным полотном ухудшается, это становится опасным. А если наоборот, представьте себе: при высокой температуре, без снега, шипованная резина... Это не трактор все-таки. Поэтому не стоит торопиться, нужно дождаться устойчивого снижения температуры", – заключил он.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: