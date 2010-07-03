"Потепление в октябрьском варианте" ждет Москву на следующей неделе

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Потепление ждет столицу во второй половине следующей недели, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В четверг температура окажется около нормы и выше на один градус – порядка 10 градусов в столице и 8–13 по области. В пятницу ночью – 5–6 градусов и днем – от 9 до 14.

"При любой отвратительной погоде всегда надо помнить метеорологическое правило: после сильного похолодания обязательно наступает потепление", – цитирует Вильфанда ТАСС.

"Вот оно и наступает во второй половине недели, я бы сказал, что это потепление в октябрьском варианте", – добавил он.

В это время местами пройдут небольшие осадки, сильных не ожидается. Преимущественно будет облачно с прояснениями. Давление будет стабильным, перепадов не прогнозируется.

Хотя конец недели порадует потепление, в ближайшие два дня столбики термометров опустятся на 4 градуса ниже нормы. "Такое впечатление, что мы сейчас находимся в начале ноября", – объяснил синоптик.

В ночь на понедельник похолодает приблизительно до нуля. нулевой отметки. Пройдут дождь и мокрый снег.

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По мнению Вильфанда, несмотря на холода автомобилистам пока рано менять резину на зимнюю.

"Резину на колесах не нужно ассоциировать с дамской обувью: когда погода улучшилась, надо туфельки надеть, ухудшилась – сапожки. Все-таки шины один раз меняют. Когда я говорил о том, что резину надо менять, когда температура ниже пяти градусов, то говорил о дневной температуре", – уточнил он.

Синоптик отметил, что водители в основном ездят днем. А ночные температуры сейчас в районе нуля, уточнил он.

"Конечно, если кто-то ведет ночной образ жизни, – таксисты и так далее – конечно, это очень важно для них. Но все равно такие температуры [ниже пяти] будут сегодня, завтра и в ночь на среду, а дальше уже потепление. Если сейчас надеть зимнюю резину, то это будет некомфортно, будет тяжело ехать", – полагает научный руководитель Гидрометцентра.

Резину нужно менять, когда среднесуточная температура опускается ниже нуля. Это обычно происходит, когда максимальная дневная температура опускается примерно до пяти градусов и держится на такой отметке не менее 5–7 дней, рассказал Вильфанд.

"Почему это важно, потому что когда такая температура держится не меньше пяти дней, эластичность резины ухудшается и сцепление с дорожным полотном ухудшается, это становится опасным. А если наоборот, представьте себе: при высокой температуре, без снега, шипованная резина... Это не трактор все-таки. Поэтому не стоит торопиться, нужно дождаться устойчивого снижения температуры", – заключил он.