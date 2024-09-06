В Подмосковье ограничили до 12 сентября посещение лесов

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С 6 по 12 сентября на всей территории Подмосковья ограничивается пребывание граждан в лесах. Запрет вводится из-за четвертого класса пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.

Помимо ограничения на пребывание граждан в лесах, вводится запрет на разведение костров, а также на въезд в лесные массивы на транспортных средствах. Лесные дороги, согласно заявлению комитета, будут перекрыты шлагбаумами.

Уточняется, что на время ограничений усилится патрулирование лесов, для этого будут использованы беспилотные авиационные системы, авиация и фотоловушки.

Ранее посещение лесов в Московской областибыло ограничено до 9 сентября. По данным комитета лесного хозяйства, запреты ввели из-за участившихся пожаров. Так, с 1 по 3 сентября на территории гослесфонда возникло девять возгораний.