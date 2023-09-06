Болезнь легионеров обнаружили в Варшаве

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Легионеллез, также известный как болезнь легионеров, вспышка которой ранее была выявлена на северо-востоке Польши, обнаружен в Варшаве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местный Санэпид.

Бактерию легионеллы зафиксировали в детском саду № 20 на улице Семполовской в варшавском районе Центрум, уточнили в сообщении. Исследования воды на ее наличие показали положительный результат.

Отмечается, что учреждение тесно сотрудничает с ведомством и выполняет все его рекомендации. По данным эпидемиологов, детский сад решили не закрывать, потому что болезнью легионеров нельзя заразиться от больного человека или от употребления загрязненной воды. Заражение происходит только во время вдыхания испарений загрязненной воды.

Добавляется, что еще одно исследование в саду проведут через семь дней. Также там нагреют воду в водопроводе до 70 градусов, при которых погибает бактерия.

Информация о вспышке заболевания в Польше появилась 24 августа. У людей, которым диагностировали легионеллез, выявили повышенную температуру, недомогание и одышку. Местные власти считают, что вспышка могла произойти из-за водопроводной сети.

Минздрав Польши 30 августа информировал о 16 погибших от легионеллеза. По последним данным, их число составляет более 20.

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