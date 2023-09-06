Россиянам рассказали, как защититься от мошенничества с голосованием за ребенка

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Мошенники могут под видом знакомых попросить проголосовать за ребенка, который якобы участвует в конкурсе. Просьбы приходят в один из мессенджеров, а их цель – получить доступ к личному аккаунту гражданина на портале "Госуслуги". Об этом пишет RT со ссылкой на доктора юридических наук, профессора и заслуженного юриста России Ивана Соловьева.

Он уточнил, что если подобное предложение приходит от знакомого, то необходимо связаться с этим человеком самостоятельно и узнать, насколько это соответствует действительности. Принцип мошеннической схемы, продолжил он, заключается в том, что после перехода по ссылке голосования пользователю предлагают ввести предлагаемый код или подтвердить свое участие.

Подобное действие для злоумышленников станет ключом к доступу к личному аккаунту гражданина на портале "Госуслуги", объяснил эксперт. Основная фаза мошенничества начинается через два-три дня: на телефон начнут поступать звонки с кодами Испании, Белоруссии, Узбекистана, Кыргызстана, Хорватии.

Добавляется, что эти звонки будут обрываться после двух сигналов. Помимо этого, будут приходить сообщения с кодами доступа на микрофинансовые и инвестиционные организации, торговые площадки, а также на "Госуслуги", их количество будет не менее двух сотен.

По данным юриста, злоумышленники также взламывают аккаунт жертвы и отправляют абонентам просьбу дать в долг на один день определенную сумму денег. К просьбе будет прилагаться ненастоящая банковская карта.

"Что делать? Срочно создавать новый аккаунт с аватаркой: "Меня взломали" и разослать всем своим контактам информацию о взломе и фиктивности просьбы о переводе денег. Сделать это необходимо также и посредством СМС-рассылки", – дал он совет.

Уточняется, что также нужно обратиться в ближайший офис "Мои документы", где необходимо написать заявление о смене пароля на портале "Госуслуги". Чем быстрее это будет сделано, тем в меньшее число микрофинансовых организаций уйдет запросов на предоставление займов, заявил Соловьев.

По его данным, также стоит подать заявление о совершении в отношении жертвы противоправных действий в отделе внутренних дел по месту регистрации. Полученный талон-уведомление станет доказательством того, что кредиты брали злоумышленники, а пострадавший по этому факту обратился в полицию.

На сайте уточнили, что нужно быть предельно внимательными к любым внешним просьбам, воздействиям, предложениям, особенно в телефонном режиме и онлайн. Стоит исходить из того, что каждое действие нуждается в перепроверке.

Специалист посоветовал не поддаваться первым порывам помочь, даже если подобные просьбы исходят от людей, которым будущая жертва доверяет.

"Доверяй, но проверяй" – действенный девиз нашей сегодняшней реальности", –заключил Соловьев.

Ранее в Центробанке предупредили, что мошенники начали рассылать письма якобы от имени Следственного комитета РФ. Когда россияне переходят по ссылке в письме, то аферисты получают доступ к банковским данным человека.

До этого российский фигурист Роман Костомаров опроверг информацию о том, что он ведет сбор средств. Спортсмен призвал поклонников не верить мошенникам.

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