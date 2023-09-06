Москвичам рассказали о погоде 6 сентября

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В среду, 6 сентября, в Москве и Подмосковье прогнозируется облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 18 до 20 градусов, а в области – от 17 до 22 градусов.

Западный с переходом на северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 748 миллиметров ртутного столба.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов ранее сообщал, что в первую половину недели в Москве ожидается теплая, позднеавгустовская погода. Он предупредил, что затем в город придет похолодание.

По данным синоптиков, самым холодным днем недели станет четверг, 7 сентября. Температура днем будет примерно на уровне 15–17 градусов.

Однако в предстоящие выходные обещают до 20 градусов, солнечную погоду и без осадков.



"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 6 сентября