06 сентября, 06:48Общество
Москвичам рассказали о погоде 6 сентября
Фото: depositphotos/vvoennyy
В среду, 6 сентября, в Москве и Подмосковье прогнозируется облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 18 до 20 градусов, а в области – от 17 до 22 градусов.
Западный с переходом на северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 748 миллиметров ртутного столба.
Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов ранее сообщал, что в первую половину недели в Москве ожидается теплая, позднеавгустовская погода. Он предупредил, что затем в город придет похолодание.
По данным синоптиков, самым холодным днем недели станет четверг, 7 сентября. Температура днем будет примерно на уровне 15–17 градусов.
Однако в предстоящие выходные обещают до 20 градусов, солнечную погоду и без осадков.
"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 6 сентября
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