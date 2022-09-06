Врач предупредила об опасности загара в бархатный сезон

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Долгое нахождение на солнце в бархатный сезон может привести к проблемам со здоровьем, поэтому рекомендуется пользоваться солнцезащитными средствами, сообщила врач Ольга Ованесова Пятому каналу.
Эксперт уточнила, что многие думают, будто загар в начале сентября является наиболее безопасным. Однако даже в этот период, по словам Ованесовой, существует риск обгореть, так как лучи все также содержат ультрафиолет.
Медик подчеркнула, что неправильное получение загара и длительное пребывание на солнце может привести к фотостарению кожи и ДНК-мутациям.
"То есть может вызывать рак – меланому и морщины, дряблость кожи, поскольку ультрафиолетовый свет убивает коллаген. То есть блокирует его синтез и усиливает выработку ферментов, которые поглощает коллаген", – пояснила специалист.
Она предупредила, что самые сильные солнечные лучи наблюдаются с 10:00 до 15:00. При этом совсем не загорать необходимости нет.
"Несмотря на ультрафиолетовое излучение, нужно все равно как можно больше находиться осенью на свежем воздухе. Нужно уехать на море, отдохнуть и наслаждаться остатками солнечных лучей. Поскольку именно в осенний период нас преследуют депрессии, ухудшение самочувствия, вялость, сонливость, и как раз здесь солнце нам помогает", – посоветовала врач.
Что касается солнцезащитных кремов, эксперт рассказала, что они содержат как физические факторы, отражающие солнце, так и химические, которые не дают проникать ультрафиолету глубоко в кожу. При этом, как уточнила врач, для определения правильного времени для загара можно обратить внимание на собственную тень. Чем она короче, тем опаснее находиться на солнце.
Ранее профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии РУДН Александр Юцковский заявил, что стопроцентного способа защититься от меланомы не существует, однако есть определенные правила, следуя которым можно снизить риск развития этого и других видов рака кожи.
Так, эксперт посоветовал ограничивать воздействие на тело ультрафиолетовых лучей, потому что любые солнечные ожоги могут со временем привести к меланоме. По его словам, в жаркие дни следует держаться в тени и носить закрывающую тело одежду, а также мазаться солнцезащитным кремом.
"Городской стандарт": средство от загара
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