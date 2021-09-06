Голикова рассказала, к чему приведет отмена МРОТ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что отмена минимального размера оплаты труда приведет к хаосу. Об этом она заявила на Всероссийской неделе охраны труда.
"И второй момент, который вы обозначили, – это МРОТ и прожиточный минимум. У них разная экономическая сущность, сегодня это не тема обсуждения, но я бы сказала, что сегодняшнее законодательство устроено таким образом, я здесь соглашусь, что просто отмена – это хаос, и нужно очень четко отвечать на вопросы, для чего нужен МРОТ, какой он", – приводит РИА Новости слова Голиковой.
Она также отметила, что с МРОТ сегодня завязано большое количество пособий и социальных выплат. Их невозможно просто так трансформировать, поскольку это касается социального благополучия граждан.
С предложением об отмене МРОТ выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев. Он выразил мнение, что вместо МРОТ опираться нужно на прожиточный минимум.
Ранее в Совфеде заявили, что предложение об отмене МРОТ похоже на пиар.
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