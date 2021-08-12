Эксперт оценил идею повысить МРОТ до 20 тыс рублей

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Повысить минимальный размер оплаты труда возможно, однако если сделать это быстро, то проблем на рынке труда не избежать. Таким мнением в эфире радиостанции "Комсомольская правда" поделился проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

"Для того чтобы вытянуть такие показатели по минималке, придется сокращать зарплаты тем, кто получает больше. <...> Индексация МРОТ должна проходить параллельно с таким же размером индексации всего фонда оплаты труда", – сказал он.

По его словам, в этом вопросе необходимо отталкиваться от показателей экономического роста в стране, иначе резкое увеличение МРОТ с нынешних почти 13 тысяч рублей до 20 тысяч рублей может привести к сокращению рабочих мест.

Повысить МРОТ до 20 тысяч рублей предложили депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов. Их инициатива предполагает увеличение размера минимальной зарплаты с 1 января 2022 года.

По оценкам авторов идеи, для ее реализации в следующем году потребуется дополнительно 1 162,5 миллиарда рублей.

