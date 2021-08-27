Эксперт рассказал о последствиях отказа от МРОТ в России

Фото: depositphotos/Tiko0305
Завлабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов рассказал Москве 24, к каким последствиям может привести отказ от минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев предложил отменить в стране МРОТ. По его мнению, в расчетах нужно опираться на прожиточный минимум, ниже которого зарплаты не должны быть в любом случае.
По словам Колганова, даже если отказаться от понятия МРОТ, все равно законодательно должна быть закреплена обязанность работодателя оплачивать работу не ниже определенного уровня.
"МРОТ – это норматив, который при данном состоянии общества и экономики определяет, какой нужен уровень оплаты труда человеку, чтобы он мог восстанавливать свою работоспособность. Если мы отказываемся от этого понятия, мы рискуем создать ситуацию, когда оплата труда части работников не будет достаточной", – объяснил эксперт.
Кроме того, согласно обновленной Конституции, размер зарплаты не может быть ниже прожиточного минимума, поэтому отказ от МРОТ – посягательство на конституционную норму, добавил собеседник Москвы 24.
"Если даже привязать зарплаты к прожиточному минимуму, все равно по факту это будет МРОТ. Отказ от слова не приведет к отказу от смысла", – подчеркнул Колганов.
Эксперт отметил, что раньше были предложения по замене месячного МРОТ на минимальную почасовую оплату. По его мнению, в этом есть смысл для тех, кто занят неполный рабочий день и неполный месяц.
В 2022 году прожиточный минимум в России составит 11 950 рублей, для трудоспособного населения – 13 026 рублей. Итоговая сумма равняется 44,2% от медианного среднедушевого дохода, который рассчитывает Росстат. Размер МРОТ на 2022 год – 13 617 рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: