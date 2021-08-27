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12:32

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Эксперт рассказал о последствиях отказа от МРОТ в России

Оставят без минималки? К чему может привести отмена МРОТ в России
экономика эксклюзив

Фото: depositphotos/Tiko0305

Завлабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов рассказал Москве 24, к каким последствиям может привести отказ от минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев предложил отменить в стране МРОТ. По его мнению, в расчетах нужно опираться на прожиточный минимум, ниже которого зарплаты не должны быть в любом случае.

По словам Колганова, даже если отказаться от понятия МРОТ, все равно законодательно должна быть закреплена обязанность работодателя оплачивать работу не ниже определенного уровня.

"МРОТ – это норматив, который при данном состоянии общества и экономики определяет, какой нужен уровень оплаты труда человеку, чтобы он мог восстанавливать свою работоспособность. Если мы отказываемся от этого понятия, мы рискуем создать ситуацию, когда оплата труда части работников не будет достаточной", – объяснил эксперт.

Таким образом, мы фактически нарушаем равновесие на рынке труда. Для выживания люди начнут искать какие-то дополнительные источники дохода. Получается, что работодатели не предоставят работникам в обмен на их труд эквивалент для восстановления сил.
Андрей Колганов
завлабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ

Кроме того, согласно обновленной Конституции, размер зарплаты не может быть ниже прожиточного минимума, поэтому отказ от МРОТ – посягательство на конституционную норму, добавил собеседник Москвы 24.

"Если даже привязать зарплаты к прожиточному минимуму, все равно по факту это будет МРОТ. Отказ от слова не приведет к отказу от смысла", – подчеркнул Колганов.

Эксперт отметил, что раньше были предложения по замене месячного МРОТ на минимальную почасовую оплату. По его мнению, в этом есть смысл для тех, кто занят неполный рабочий день и неполный месяц.

При этом полностью отказываться от месячного норматива я не считаю правильным, так как это важно для работников, которые находятся на постоянном контракте. А таких большинство.
Андрей Колганов
завлабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ

В 2022 году прожиточный минимум в России составит 11 950 рублей, для трудоспособного населения – 13 026 рублей. Итоговая сумма равняется 44,2% от медианного среднедушевого дохода, который рассчитывает Росстат. Размер МРОТ на 2022 год – 13 617 рублей.

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