В России выявили 17 856 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

За последние сутки в России подтвердили 17 856 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В 1 251 (7,0%) из них не было клинических проявлений, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

На Москву пришлось 1 463 случая, на Московскую область – 891, на Санкт-Петербург – 690, на Свердловскую область – 514, на Ростовскую область – 477, на Воронежскую область – 465, на Пермский край – 462, на Самарскую область – 461, на Красноярский край – 389, на Нижегородскую область – 389, на Омскую и Иркутскую области – 380.

Всего в России зарегистрировано 7 030 455 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Бурятии и на Алтае.

За последние сутки в стране подтверждено 790 смертей, за весь период пандемии умерли 187 990 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 14 276 человек, за все время – 6 285 007.

Ранее замглавы Минздрава Виктор Фисенко заявил, что возвращение к обычной, доковидной жизни во многом зависит от самих россиян. Он призвал граждан прививаться против COVID-19 и подчеркнул, что в России для этого есть все возможности.