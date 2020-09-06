Колесо обозрения высотой более 40 метров открыли в Люберцах

Фото: Официальный интернет-портал администрации городского округа Люберцы
Новое колесо обозрения открыли в Наташинском парке в Люберцах. Об этом пишет сайт пресс-службы администрации городского округа.
Отмечается, что аттракцион стал одним из самых высоких в Московской области. Высота конструкции составляет 41 метр.
"18 кабинок с климат-контролем – аттракцион будет радовать жителей круглый год. Это прекрасный подарок на день рождения любимого округа всем люберчанам", – заявил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.
Известно, что Ружицкий лично проверил работу колеса обозрения, получив входной билет с порядковым номером 001. Глава городского округа отметил, что из кабинки аттракциона открывается прекрасный вид на город.
Добавляется, что на территории парка вскоре пройдет реконструкция центральной площади и установлен амфитеатр на 100 посадочных мест. Это будет сделано в рамках областной программы "Формирование современной городской среды".
Помимо прочего, в парке будет размещена новая детская игровая площадка. Ее размер составит 1 350 квадратных метров.
Ранее колесо обозрения высотой с 12-этажный дом открыли в парке "Сокольники". Для посетителей на аттракционе оборудовано 18 кабинок, каждая из которых способна принять до шести человек.
Колесо обозрения высотой с 12-этажный дом открыли в парке "Сокольники"
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