Телеканал Москва 24: жители столицы летом предпочитают проводить время на улице

Фото: департамент торговли и услуг города Москвы

Телеканал Москва 24 подвел итоги опроса "Лето в городе х Москва 24" и выяснил, как жители столицы проводят лето.

Опрос проходил с 29 июля по 2 августа в телеграм-канале "Москва 24" в три этапа, участники могли выбрать несколько вариантов ответа. Всего в опросе приняли участие порядка 35 тысяч респондентов.

Выяснилось, что почти все участники опроса (94%) летом предпочитают больше времени проводить на улице и даже теплый летний дождь они воспринимают позитивно.

Почти треть опрошенных также с удовольствием пользуются многочисленными городскими активностями, в том числе загорают у открытых бассейнов, посещают музыкальные фестивали, смотрят кино в летних кинотеатрах, занимаются спортом на свежем воздухе и выбирают себе увлечения на фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!".

29% опрошенных при этом все еще не придумали себе занятие и скучают дома, 19% остаются "верными" даче и рассаде.

Еще 34% москвичей хотели бы посмотреть разные регионы России. В свою очередь, отправиться за границу хотят 28%. 16% для отдыха выбирают юг страны, а вот тех, кто лето проводит в Москве и их все устраивает, оказалось 22%.

В городских парках Москвы этим летом можно покататься на лодках, поплавать в бассейне, посмотреть кино в летних кинотеатрах или же принять участие в интеллектуальных и спортивных играх. В скверах и бульварах для жителей города проходят театральные представления и различные мастер-классы.

Москва 24 и "Московское долголетие" также приглашают жителей столицы принять участие в реалити-шоу. Оно расскажет о том, что после выхода на пенсию жизнь может быть активной и интересной.

Главными героями проекта "Долголетие шоу" станут жители Москвы старшего поколения. Ведущий реалити-шоу Станислав Кулик расскажет им, как можно активно жить в Москве с появлением нового свободного времени.