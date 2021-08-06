Диетолог перечислила риски употребления разливного пива

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала Москве 24, какими последствиями грозит употребление разливного пива.

В первую пятницу августа в мире отмечают Международный день пива. Праздник был учрежден в 2007 году в американском городе Санта-Круз. В этом году он выпал на 6 августа. В честь праздника в разных странах устраиваются фестивали, ярмарки и праздники.

По словам Кругловой, в ряде случаев разливное пиво может нанести вред из-за кеги, в которой оно хранится.

"Когда это кеги, которые используются повторно, нужно понимать, что их обработку необходимо производить должным образом. Если этого не сделать, там могут поселиться микроорганизмы, в том числе патогенные. Пиво – это тот напиток, который содержит простые углеводы. Они могут служить для микроорганизмов питательной средой", – говорит диетолог.

Понять по цвету и вкусу, что напиток из необработанной должным образом кеги может быть небезопасен, практически невозможно, обращает внимание Круглова.

"Некоторые микроорганизмы могут вырабатывать углекислый газ. Но напиток газированный, поэтому увеличение количества газа можно просто не заметить", – добавила эксперт.





Наталья Круглова врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова Здесь у потребителя возможно развитие нарушений желудочно-кишечного тракта. В частности, отравление, вздутие, нарушение стула со склонностью к диарее.

В этом вопросе важно учитывать, какое количество напитка было употреблено, продолжает эксперт. Однако опасная доза не едина для всех и зависит от индивидуальных особенностей организма, сказала Круглова.

"Люди имеют разную чувствительность к инфицированию. Для человека со здоровым пищеварительным трактом это вообще не будет иметь никакого значения. Нормальный желудок может это переварить. Соляная кислота, которая содержится в желудочном соке, имеет антибактериальный эффект. Но если есть воспалительные заболевания пищеварительного тракта, это станет предрасполагающим фактором к развитию инфекции", – подчеркнула специалист.





Наталья Круглова врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова Если у человека не было хронических заболеваний пищеварения, недомогание от употребления такого пива ограничится парой дней. В ситуации, когда уже есть неблагоприятный фон в виде воспалительных заболеваний, это может запустить их обострение. И как скоро человек войдет в период ремиссии, будет уже зависеть от лечения и питания.

По словам Кругловой, при неправильной температуре хранения опасность может нести нефильтрованное разливное пиво.

"В нем могут проходить процессы брожения. В этом случае меняются вкусовые качества, идет развитие микроорганизмов. Это может привести к интоксикации организма. Такой продукт требует определенных температурных режимов", – резюмировала собеседница Москвы 24.

Ранее стало известно, что в России увеличилась средняя цена на разливное пиво. По оценкам экспертов, за год напиток подорожал на 9%. Самое дорогое разливное пиво оказалось в Москве, усредненная цена за литр в столице составила 214 рублей.

