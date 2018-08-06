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Во французском зоопарке родился детеныш редкого млекопитающего окапи. Об этом сообщает РИА Новости.

Детеныш появился на свет в зоопарке "Боваль" на севере Франции в ночь на субботу. Новый обитатель зоопарка стал первым у мамы по кличке Тафари, которая вынашивала малыша 15 месяцев. При рождении он весил 20 килограммов. Пока его содержат в крытом помещении, но уже через несколько недель выпустят на свежий воздух.

Окапи относится к семейству жирафовых. Эти парнокопытные являются вымирающим видом. Длина животных составляет около 1,2 метра, а вес – 2,5 центнера. Животные этого вида, как правило, серо-коричневые с полосатыми ногами.