Суд перенес рассмотрение иска о разделе имущества Петросяна и Степаненко

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Рассмотрение иска Елены Степаненко к Евгению Петросяну о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества перенесли на 13 августа. Такое решение вынес Хамовнический суд столицы, сообщает телеканал Москва 24.

Заседание перенесли из-за принятия встречного иска. Сами супруги в суд не пришли, их интересы представляли адвокаты.

Как сообщалось ранее, 4 июля Елена Степаненко подала в суд заявление о разделе совместно нажитого имущества с мужем.

Юморист Евгений Петросян подал встречный иск к своей жене Елене Степаненко, в котором попросил разделить совместно нажитое имущество напополам.