Петросян подал встречный иск к Степаненко‍

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Юморист Евгений Петросян подал встречный иск к своей жене Елене Степаненко, в котором попросил разделить совместно нажитое имущество напополам. Об этом передает РИА Новости.
"Мы просим расторгнуть брак и предлагаем разделить имущество напополам, а не так, как настаивает Степаненко", – заявил адвокат юмориста Сергей Жорин.
По его словам, ее иск написан некорректно, так как в шапке документа она сначала просит расторгнуть брак и разделить имущество, а в описании упоминает только момент раздела имущества.
Согласно иску Степаненко, она собирается забрать у супруга большую часть имущества.
Суд примет решение о принятии встречного иска 6 августа.
Ранее 4 июля Елена Степаненко подала в суд заявление о разделе совместно нажитого имущества с мужем.
Юморист в свою очередь отметил, что надеется остаться в дружеских отношениях со Степаненко после развода.
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