Юмористы Петросян и Степаненко в суде делят имущество

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко в Хамовническом суде столицы делят совместно нажитое имущество, сообщают "Аргументы недели".

Исковое заявление, поданное Степаненко, суд рассмотрит 6 августа в 10:50.

Петросян заявил, что ему ничего не известно об иске. "Я ничего подобного не слышал. Это, видимо, какое-то недоразумение", – заявил он Агентству "Москва".

Также народный артист не стал комментировать информацию о своем разводе с Степаненко.

"Давайте без комментариев. Какая вам разница, что у меня происходит? Без комментариев", – сказал юморист.

Степаненко не ответила на вопросы агентства, сославшись на репетицию.