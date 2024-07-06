06 июля, 14:03Общество
Роспотребнадзор исключил риски распространения чумы в РФ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Риски распространения чумы в России исключены. За последние 10 лет ни одного случая чумы человека в стране не было. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что в РФ, включая систему противочумных учреждений, проводится масштабная работа по предотвращению случаев завоза чумы, а также тщательный мониторинг активности природных очагов инфекции. Более того, организована вакцинация граждан по эпидпоказаниям в природных очагах, ведутся необходимые противоэпидемические мероприятия.
На территории РФ достаточное количество вакцины от заболевания, разработаны и зарегистрированы диагностические препараты, тест-системы и питательные среды для проведения диагностических исследований, указали в Роспотребнадзоре.
Первый с 2020 года случай смерти от чумы зафиксировали в марте в американском штате Нью-Мексико. Мужчину госпитализировали, а затем он скончался. Департамент здравоохранения штата выразил соболезнования семье умершего.
В связи с этим Россия приняла все меры предосторожности. По информации Роспотребнадзора, в РФ подобные случаи не регистрируются.
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