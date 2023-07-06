Врач рассказала, в каком случае опасно есть жареную курицу

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Жареная курица – любимое многими людьми блюдо, которое тем не менее не очень полезно, а для некоторых людей и вовсе опасно. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-терапевта Надежду Чернышову.

По словам специалиста, курица как таковая не содержит ничего плохого, и даже, наоборот, является хорошим источником белка. Вредной ее делает способ приготовления. Жареная курица более калорийна, особенно если приготовлена вместе с кожей. Также есть части птицы, которые изначально жирнее, чем остальные. Это, например, окорочка и ножки.

Отказаться от употребления такого мяса следует, если человек страдает панкреатитом, гастритом или проблемами с желчным пузырем, отмечает Чернышова. Таким людям лучше отдать предпочтение изделиям из протертого куриного мяса, например котлетам. Также существует менее вредная альтернатива жареной курице – курица-гриль.

Ранее Чернышова указала на опасность отказа от употребления мяса для пожилых. Дело в том, что в пожилом возрасте выработка белка снижается, и отсутствие мяса в таком случае может привести к увеличению риска переломов и потере мышечной массы.

