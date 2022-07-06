Союз отцов поддержал идею изменить правила выбора места проживания ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава Всероссийской общественной организации "Союз отцов" Юрий Соленов объяснил, почему необходимо проводить психолого-педагогическую экспертизу для детей, которые теряют одного из родителей, сообщает RT.

Специалист отметил, что такая помощь станет очень актуальной в тех семьях, где один родитель умер, а другой совсем не участвовал в воспитании ребенка. Или в ситуации, когда общению ребенка со вторым родителям мешал первый.

"Нужно, чтобы он понимал, что его второй родитель, который готов взять опеку над ним, это его самый близкий человек", – объяснил Соленов.

Эксперт также добавил, что в таких ситуациях нельзя забывать о материальном и квартирном вопросах. Именно поэтому экспертиза должна быть всесторонней, резюмировал он.

Ранее в России предложили ввести обязательную психолого-педагогическую экспертизу ребенка после смерти или наступления недееспособности родителя, с которым он проживал, для определения его дальнейшего места проживания.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан Ирины Волынец, речь идет о ребенке, который постоянно проживает с одним из родителей и не общается со вторым.

В настоящее время в случае смерти одного родителя несовершеннолетнего передают второму родителю, даже если они никогда не поддерживали связь. Однако органы опеки в этом случае отказывают другим близким родственникам, а ребенок передается практически незнакомому человеку.

Волынец обратилась с просьбой рассмотреть этот вопрос к министру просвещения Сергею Кравцову.