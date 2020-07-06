Снятый Родченко фотопортрет Осипа Брика продан на аукционе за рекордные 3,3 млн рублей

Фотопортрет советского писателя Осипа Брика, снятый Александром Родченко, стал самой дорогой фотографией, проданной на открытых торгах в России, сообщает Агентство "Москва". Авторский оттиск ушел с молотка московского аукциона за рекордные 3,3 миллиона рублей.

Торговля началась с 350 тысяч рублей, в итоге сумма продажи превысила стартовую цену почти в 10 раз.

Портрет теоретика авангарда Осипа Брика, сделанный в 1920-х годах, известен в виде шаржа, готовившегося для одной из обложек журнала "ЛЕФ".

22-й аукцион "Русские торги в Москве. Кино. Частные собрания. Фотографии. Книги" прошел 3 июля в режиме онлайн. В каталоге было 646 лотов. В итоге за 5,5 часа ушли практически все заявленные топ-лоты.

Ранее в Москве на аукционе продали письмо Иосифа Бродского за 2,2 миллиона рублей. Изначальная стоимость лота составляла 800 тысяч рублей. Письмо поэта стало "хитом торгов".

Кроме того, на аукционе был продан автограф писателя и художника Алексея Ремизова журналисту и публицисту Александру Глинке за 120 тысяч рублей. Торги прошли и за автограф поэта Бориса Пастернака писателю Эмилию Миндлину.

На аукционе также был реализован автограф президента России Владимира Путина. Его стартовая стоимость составляла 90 тысяч рублей.

