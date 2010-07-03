МЧС предупредило о грозе, граде и сильном ветре в Подмосковье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей Подмосковья и дачников предупредили о грозе, граде и порывистом ветре, которые ожидаются в регионе в субботу, 6 июля. О надвигающейся непогоде сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

По данным ведомства, в течение дня 6 июля на территории Московской области возможны гроза, град и усиление западного ветра. Скорость ветра в порывах может достигать 12−17 метров в секунду.

Спасатели посоветовали во время непогоды не прятаться у стен домов, на остановках общественного транспорта, а также рядом с рекламными щитами или строящимися объектами. Не стоит укрываться от грозы и под деревьями, напомнили в МЧС.

Водителям рекомендовали поставить машину в гараж, не парковаться около деревьев и слабо укрепленных конструкций.