"Делать по 20 уколов сыну – невыносимо". Мать ребенка-инвалида – об истории с задержанием

Мать ребенка-инвалида рассказала о подробностях задержания



Мать тяжело больного ребенка Екатерина Коннова, еще недавно бывшая фигуранткой уголовного дела о попытке продажи наркотиков, освобождена от обвинений и уголовного преследования.

Женщина пока не может поверить своему счастью и до конца не понимает, что кошмарные события последних дней уже позади. Об этом она рассказала телеканалу Москва 24.

Коннова поделилась подробностями своей истории, а также рассказала, почему по ее мнению родители детей-инвалидов вынуждены формально нарушать закон.

"В обычных больницах мы не лечимся, поскольку моего ребенка вообще невозможно вылечить. Ему можно только облегчить болевые ощущения", – рассказала Коннова. Из-за этого матери приходится покупать сильнодействующие препараты, которые иногда имеют запрещенные составляющие.

При этом российские лекарства-аналоги, по ее словам, поступают только в виде инъекций. "Делать ребенку по 10, 15 а иногда и 20 уколов в день – невыносимо", – заявила она. Есть еще таблетки, но ее мальчику, который не может есть, они не помогают.

Коннова пояснила, что ее жизнь могла бы стать гораздо легче, если бы Минздрав обратил внимание на просьбы родителей, и в России появились другие препараты, которые продаются за рубежом. Список таких лекарств огромен, добавила она, а родительское сообщество уже давно призывает власти сертифицировать их в стране.

Екатерина Коннова была задержана в столице за попытку продажи через интернет лекарства, содержащего наркотическое вещество диазепам. Препарат женщина купила для лечения сына, однако позднее решила его продать. О том, за продажу лекарства с запрещенными веществами ее примут за наркодилера, она не знала.

В полиции к ее рассказу о тяжело больном сыне не прислушались и завели уголовное дело. Аргумент о том, что детское лекарство не может быть наркотиком, также не возымел действия.

История получила широкий общественный резонанс. Позднее МВД отменило постановление о возбуждении уголовного дела. Прокуратура признала это решение законным.