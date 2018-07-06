МВД отменило постановление о возбуждении дела против матери ребенка-инвалида

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МВД отменило постановление о возбуждении уголовного дела о продаже психотропных веществ в отношении матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой, сообщает ТАСС.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поручил начальнику столичного главка МВД Олегу Баранову тщательно разобраться во всех обстоятельствах, оценить обоснованность и своевременность возбуждения уголовного дела, а также проанализировать причины, которые стали поводом для продажи Конновой сильнодействующего лекарств.

Принято решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что 38-летняя мать ребенка-инвалида была задержана в столице за попытку продажи через интернет лекарства, содержащего наркотическое вещество диазепам. Лекарство было приобретено для сына, но перестало помогать. После этого женщина решила его перепродать.

Екатерина Коннова заявила, что не знала о запрете на продажу препарата. Во время получения рецепта, по ее словам, его описали, как "противосудорожное" средство.

Генпрокуратура России намерена изучить материалы дела. Ведомство также проконтролирует ход расследования инцидента.