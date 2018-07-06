Мать ребенка-инвалида отреагировала на решение об отмене уголовного дела

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Мать тяжело больного ребенка Екатерина Коннова прокомментировала решение МВД отменить возбуждение уголовного дела против нее. Речь идет о подозрении в продаже наркотиков.

"Эмоции меня переполняют, но официального постановления у меня нет, чтобы на 100 процентов радоваться", – цитирует ее RT. Женщина ждет получения документов, чтобы быть уверенной в том, что кошмар закончился.

Екатерина Коннова была задержана в столице за попытку продажи через интернет лекарства, содержащего наркотическое вещество диазепам. Препарат женщина купила для лечения сына, однако позднее решила его продать. О том, что в лекарстве есть запрещенные вещества она не знала и была уверена, что это просто средство против судорог.

История получила широкий общественный резонанс. Позднее МВД отменило постановление о возбуждении уголовного дела. Прокуратура признала это решение законным.