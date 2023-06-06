Будущие контрактники рассказали о своем решении пойти на военную службу

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Будущие военнослужащие-контрактники, которые пришли в единый пункт отбора на службу в Москве, назвали причины своего решения. Они отметили невозможность оставаться в стороне в такое время.

"Сидеть и отсиживаться, когда Родина зовет, – это смешно. Я не представляю, как можно сидеть, как говорится, пить латте, пока другие ребята защищают интересы нашего государства", – подчеркнул один из мужчин.

"Служил в Вооруженных силах РФ, а так – смотрю, как кровь невинных проливается, и не могу оставаться в стороне. Поэтому иду туда защищать Родину", – сказал другой пришедший.

В единый пункт отбора направляются граждане из разных регионов. Здесь работают медики и инструкторы, которые проверяют состояние здоровья мужчин и проводят с ними собеседование, по итогам которого определяют военную специальность. Однако кандидаты вправе сами выбрать ее.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы. Также москвичи могут задать вопросы о военной службе по контракту через чат-бота в Telegram.

Кроме того, россияне могут зайти на Единый портал государственных и муниципальных услуг, найти необходимый сервис и подать заявление с целью последующего заключения контракта с Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что для большинства пришедших на пункт отбора контрактников по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1, мотивом стала любовь к Родине. Один из мужчин рассказал, что в его семье отдавали долг стране дед, прадед и дядя. Поэтому он так же, как и они, захотел стать военным. Он признался, что любит Россию.

Москвичам рассказали о работе пункта отбора на службу по контракту на улице Яблочкова