Москвичам рассказали о погоде 6 июня

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Во вторник, 6 июня, в Москве ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 19 до 21 градуса, а в Подмосковье – от 16 до 21 градуса.

Скорость западного ветра составит 3–8 метров в секунду, атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба.

В ночь на 7 июня температура в Москве может опуститься до 8 градусов, по области – до 5 градусов.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что жителям Москвы не стоит ждать теплой погоды в праздничные выходные дни. При этом не будет и сильных дождей.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал в столице нежаркий и засушливый июнь. Как отметил синоптик, для первого летнего месяца будет характерен дефицит осадков.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 6 июня