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08:00

Общество

Диетолог назвала действенные способы снизить аппетит

Фото: 123RF/aghavni

Отруби, водоросли, а также кофе, чай и горячая вода помогут снизить аппетит. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Специалист посоветовала обратить внимание на продукты, которые будут разбухать в желудке. "Есть отруби, которые в 25 раз расширяются в желудке и дают чувство насыщения. Есть водоросли, которые содержат агар-агар и разбухают даже в 40 раз", – привела она пример.

Иногда человеку просто хочется пить, а ему кажется, что он хочет есть. Поэтому, если вы чувствуете голод, желательно сразу выпить горячей воды, которая тоже утоляет голод. Она омывает слизистую, смывает желудочный сок, и желудок уже не так сильно требует поесть.
Марият Мухина
врач-диетолог, доктор медицинских наук

Кроме того, по словам диетолога, притупить чувство голода помогут кофе и чай.

Ранее были названы продукты, которые способны ускорить обмен веществ. В частности, речь идет о цитрусовых, например грейпфруте или лимоне. Кроме того, схожим эффектом обладают жгучие продукты вроде перца, чеснока, хрена и имбиря. Также обмен веществ ускорит присутствие в рационе клетчатки и употребление воды каждый день из расчета 30 граммов на килограмм веса.

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