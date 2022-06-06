Сенатор рассказала о роли русского языка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роль русского языка в мире в настоящее время все больше возрастает, заявила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

"Сегодня роль русского языка возрастает как никогда. Я бы хотела отметить, что русский язык сегодня не только язык науки, язык высоких технологий, язык искусства, музыки, но и язык, на который возлагается гуманитарная миссия", – сообщила Гумерова в беседе с "Радио 1".

Сенатор назвала русский языком межпарламентской дипломатии, мира и добра.

По словам Гумеровой, большой популярностью пользуется проект "Учитель русского языка за рубежом".

"Совсем недавно под руководством Валентины Ивановны мы выезжали в Таджикистан, где уже завершается строительство пяти школ, какой огромный конкурс именно в русские школы, в русские классы, особенно на постсоветском пространстве", – пояснила Гумерова.

Она также отметила важность реализации проектов по продвижению и поддержке русского языка за рубежом.

В свою очередь, главный редактор портала "Грамота.ру" Владимир Пахомов в разговоре с News.ru оценил грамотность граждан РФ на четыре с плюсом.

По его словам, рост интереса к языку происходит во время участия страны в информационной повестке.

Эксперт указал на необходимость обновления правил орфографии, которая присутствовала еще 20 лет назад.

"В конце 1980-х – начале 1990-х орфографическая комиссия стала работать над созданием новой редакции правил русского правописания. Она была готова к 2000 году и содержала немногочисленные изменения", – добавил специалист.

Ранее представители ЛДПР предложили ограничить использование заимствованных слов в русском языке.

Также партия предлагает ограничить заимствования в публикациях государственных СМИ. От журналистов могут потребовать применять русские аналоги в тех случаях, когда иностранный термин может быть легко заменен.

6 июня отмечается Международный день русского языка. Решение о проведении Дня русского языка как одного из официальных языков ООН было впервые принято на заседании департамента общественной информации секретариата ООН 20 февраля 2010 года.

