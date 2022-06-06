В Москве за сутки госпитализировали 102 человека с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве за сутки госпитализировали 102 человека с коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Всего за минувшие 24 часа в городе выявили 189 новых случаев коронавируса. От последствий COVID-19 скончались 14 пациентов, выздоровели 211 человек.

Всего от инфекции вылечились более 2,5 миллиона москвичей.

Ранее сообщалось, что в России за последние сутки госпитализировали 662 человека с диагностированной коронавирусной инфекцией. Это на 20,9% меньше показателя предыдущего дня. Увеличение числа госпитализаций произошло в 18 субъектах РФ, снижение зафиксировано в 49 регионах.

Всего выявлено 3 349 новых случаев коронавируса.

