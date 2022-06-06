В России за сутки госпитализировали 662 человека с COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России за последние сутки госпитализировали 662 человека с диагностированной коронавирусной инфекцией. Это на 20,9% меньше показателя предыдущего дня, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 18 субъектах РФ, снижение зафиксировано в 49 регионах.

Всего выявлено 3 349 новых случаев коронавируса. Из них 242 пришлись на Санкт-Петербург, Москву – 189, Подмосковье – 102.

От последствий инфекционного заболевания скончались 64 пациента. Выздоровели между тем 3 492 человека.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 18 355 200 случаев COVID-19. За это время выздоровели 17 767 753 пациента.

Ранее иммунолог Николай Крючков сообщил, что более тяжелое течение COVID-19 способствует формированию более сильного иммунитета к коронавирусу.

По его словам, иногда тест на инфекцию дает положительный результат, но никаких проявлений заболевания у человека нет – в таких случаях иммунитет будет слабее. При этом у всех переболевших естественная защита от вируса сохраняется в среднем пять месяцев, заключил Крючков.

