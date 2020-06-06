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Общество

11:57

Житель Вьетнама построил на своем участке забор из iPhone

общество технологии

Житель Вьетнама построил на своем участке забор из 200 смартфонов iPhone

Житель Вьетнама построил на своем участке забор из iPhone, передает телеканал Москва 24.

Для создания своеобразной стены мужчина использовал около 200 смартфонов компании Apple. Уточняется, что все телефоны настоящие, однако в работу пошли только их корпуса, без технической "начинки".

Ранее в СМИ появилась информация о том, какими технологическими особенностями будет обладать смартфон iPhone 13. По предварительным данным инсайдеров, телефон оборудуют четырьмя камерами, объединенными в один блок.

Одна из камер отличается широкоугольностью с шестикратным цифровым зумом, на другой установлена линза, подходящая для съемки видео высокой четкости.

Еще два 40-мегапикесельных объектива будут представлять собой телеобъектив с двумя видами зума и ультраширокоугольную линзу. Сообщается также, что iPhone 13 оборудуют лидаром – это устройство поможет оценивать глубину кадра и задействовать дополненную реальность.

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