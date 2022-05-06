Умер писатель-фантаст Сергей Дяченко

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Писатель-фантаст и сценарист Сергей Дяченко скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщила его жена и соавтор Марина Дяченко на своей странице в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России).

Она не стала раскрывать причину смерти писателя.

Сергей Дяченко родился в 1945 году. Выпускник сценарного факультета ВГИКа. С первой половины 1990-х годов Дяченко начал писать фантастические произведения в соавторстве с супругой. Наибольшую известность Сергей и Марина получили как авторы сценария к фильму Федора Бондарчука "Обитаемый остров" (2008), а также серий книг "Ведьмин век" и Vita Nostra.