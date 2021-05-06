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Общество

18:34

Диетолог развеял популярный миф о вреде яиц

общество

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Потребление яиц практически не влияет на общий уровень холестерина и не приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, заявил диетолог Антон Поляков, опровергая миф об опасности употребления яиц.

Он отметил, что на повышение холестерина влияет потребление углеводов. Также диетолог указал на заболевания щитовидной железы, печени и болезни, сопровождающиеся поражением сосудистой стенки.

"Оптимальный вариант – это 2–3 яйца в день, однако, если у человека есть аллергическая реакция на яйца, тогда этот продукт нужно полностью исключить", – цитирует Полякова "Звезда".

Ранее миф об опасности употребления в пищу яиц развеял диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Он опирался на свежие исследования, свидетельствующие о пользе данного продукта из-за содержания в нем большого количества питательных веществ.

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