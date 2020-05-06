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Общество

18:07

Песня "День Победы" прозвучит на разных языках мира

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Песня "День Победы" прозвучит 9 Мая на разных языках мира, сообщает Россотрудничество на своей странице в Facebook.

В агентстве отметили, что песню исполнят в нескольких странах. Желающим исполнить знаменитую композицию будет доступен сервис с функцией караоке на портале "Диктант Победы", а также на сайте pobeda-2020.ru.

Пользователи смогут выбрать один из предложенных языков как народов России, так и зарубежных. Запись с исполнением песни можно будет разместить в социальных сетях или прислать по ссылке. Лучшие видеоролики будут продемонстрированы на российских телеканалах, а также в социальных сетях и на портале "Диктант Победы".


Кроме того, в России запустят акцию #ПоемДеньПобеды, в рамках которой гражданам предложили после традиционной минуты молчания в 19:00 спеть знаменитую композицию стоя на балконе или у окна, держа в руках традиционные штандарты либо фотографии с портретами родственников – участников Великой Отечественной войны или тружеников тыла.

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