Telegram-бот для проверки привязки авто к пропуску заработал в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Дептранс запустил в Telegram бота по проверке прикрепления автомобилей к цифровым пропускам, сообщили в пресс-службе ведомства.

Воспользоваться данной услугой можно по ссылке на чат @MosAutoCheckBot. Также запущен бот для проверки привязки транспортной карты "Тройка" к цифровому пропуску. Это можно сделать через чат-бот @MosCardCheckBot.

Если пропуск ранее не был оформлен, то бот предложит сделать это на сайте nedoma.mos.ru. Пропуск можно оформить в том числе по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.

С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

Общественным транспортом в столице можно пользоваться только при наличии транспортных карт "Тройка", "Стрелка" или социальной карты. Номер проездного документа нужно указать при оформлении пропуска.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).

