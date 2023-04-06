За сутки в РФ выявили 9 371 случай COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России за последние сутки выявили 9 371 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Госпитализация потребовалась 1 155 пациентам. Это на 10,7% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций зафиксировали в 34 регионах, снижение – в 43. Без изменений ситуация осталась в восьми субъектах страны.

От последствий инфекционного заболевания за минувшие 24 часа скончались 39 человек. Выздоровели после прохождения лечения 10 879 пациентов.

Всего с начала пандемии в России выявили 22 689 110 случаев коронавируса. Благополучно перенесли болезнь 22 060 308 человек.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что пандемия COVID-19 в России снизила свой накал, однако все еще остается актуальной.



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