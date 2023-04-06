16:28Общество
Диетолог предупредила об опасных последствиях отказа от мяса
Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky
Отказ от мяса может привести к дефициту витаминов группы B и, как следствие, повышает риск развития атеросклероза, инсульта и инфаркта. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
По словам эксперта, в мясе содержатся витамины B6, B12 и фолиевая кислота, поэтому отказ от него может привести к дефициту полезных веществ в организме.
При дефиците витаминов группы B растет риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на фоне повышения уровня гомоцистеина в крови.
"Гомоцистеин – это аминокислота, которая негативно влияет на эндотелий (выстилку. – Прим. ред.) сосудистой стенки, приводит к формированию тромбозов, ишемии органов и тканей", – предупредила эксперт.
Ранее россиянам рассказали, как часто можно включать в свой рацион красное мясо. По словам врача-диетолога Анжелики Дюваль, лучше ограничиться одним разом в неделю. Дело в том, что злоупотребление этим продуктом повышает риск развития онкологии, подчеркнула эксперт.
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