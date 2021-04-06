Инфекционист оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в РФ

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В России заболеваемость коронавирусом держится на относительно стабильном уровне, но в других странах она растет. Об этом заявил врач-инфекционист Николай Малышев.

"Мы сейчас с вами находимся в состоянии относительного покоя в том смысле, что никаких особых известий, а самое главное известие, которое мы ждем, – это продолжение снижения заболеваемости", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Москве Юлия Кобзева сообщила, что в Москве говорить об отмене оставшихся ограничений по коронавирусу еще рано.

По ее словам, эпидемиологическая ситуация в столице все еще остается напряженной.